Cyclisme: Fin de saison prématurée pour Stefan Küng

La culbute spectaculaire de Stefan Küng, qui a fait le tour des réseaux sociaux, a fait de gros dégâts physiques. Selon le média belge néerlandophone Het Nieuwsblad, le coureur de la Groupama-FDJ a quitté l’hôpital de la Province de Drenthe (PB) avec un diagnostic qui comprend une commotion cérébrale, une fissure à une pommette, des coupures et deux fractures à une main. Il est logiquement forfait pour l’épreuve par équipes de ce jeudi, mais aussi en vue de la course en ligne de dimanche. Sa saison tout court est semble-t-il terminée.

Sa folle cabriole a beaucoup fait parler. Certains ont fustigé l’entourage du coureur, coupable selon eux de l’avoir laissé remonter sur sa machine malgré un choc violent à la tête. D’autres se sont demandé comment un tel accident était possible, sans penser à la spécificité de l’effort solitaire, qui demande aux cyclistes de rester le plus possible la tête baissée pour garder une position aérodynamique et gagner ainsi de précieuses secondes.