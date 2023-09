Cyclisme: Hospitalisé après un malaise, il doit arrêter sa carrière

Pronostic vital engagé

«Je réalise que j’ai été incroyablement chanceux (...) Je vais bien maintenant mais je dois me faire à l’idée que c’est la fin de ma carrière professionnelle, a déclaré Van Hooydonck qui a quitté l’hôpital universitaire d’Anvers ce mercredi. Je vais me concentrer sur la rééducation et ma future paternité. Tout va bien pour Alicia et sa grossesse et on attend la naissance avec impatience. Cela m’aide beaucoup», a-t-il ajouté dans le communiqué de son équipe.