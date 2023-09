Cyclisme: Il démissionne après avoir heurté un planton

Dimanche dernier, lors du GP Rik Van Looy des espoirs, Carl Roes était un peu trop pressé à l’heure de retrouver la file des voitures suiveuses. L’ancien cycliste belge de 55 ans, vainqueur du Tour des Flandres espoirs en 1987, avait devant lui un signaleur qui lui barrait la route, en attendant une ouverture entre les véhicules. Mais le directeur sportif piaffait et a décidé d’essayer de le contourner bien trop brutalement. Il a envoyé au sol le pauvre bénévole et a continué son chemin comme si de rien n’était.

Les images de l’accident ont forcément commencé à tourner sur les réseaux sociaux ainsi que dans les médias et l’équipe belge a suspendu son employé après qu’elles ont été dévoilées. Finalement, quelques heures plus tard, Carl Roes a pris ses responsabilités, s’est excusé et a annoncé sa démission, tout en expliquant son geste, dans un communiqué de presse distribué par la Lotto Dstny. Il a aussi affirmé avoir contacté la victime en soirée.

«Comme nous devions rouler dans des rues étroites et pavées et que nous étions presque dans le dernier tour, j’ai décidé de couper une petite partie du parcours, a-t-il détaillé. De cette façon, je ne dérangeais pas les autres directeurs d’équipe. En sortant de cette zone étroite, j’ai voulu revenir derrière notre coureur. Je me suis arrêté en arrivant derrière le signaleur.» Ça, c’était avant qu’un de ses coureurs ne déboule et que Roes ne veuille le suivre instantanément.