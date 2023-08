Cyclisme: La première étape de la Vuelta pour la formation DSM

Dans des conditions extrêmes, la formation DSM a remporté samedi la première étape du Tour d’Espagne, un contre-la-montre par équipe tracé dans les rues de Barcelone et couru sous une pluie battante qui a provoqué de nombreuses chutes.

L’équipe néerlandaise a bouclé le parcours d’un peu moins de 15 kilomètres en 17’30’’, devançant de quelques dixièmes la Movistar. La DSM, emmenée par Romain Bardet, a bénéficié de meilleures conditions que ses concurrents en partant deuxième dans l’ordre de départ. Car l’asphalte quasi sec en début de course est devenu de plus en plus glissant, prenant au piège plusieurs coureurs