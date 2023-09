Cyclisme: La Vuelta promise à Kuss, Jumbo-Visma vers un triplé historique

Sepp Kuss (au centre) entouré de ses coéquipiers et premiers poursuivants au classement général, Jonas Vingegaard (à gauche) et Primoz Roglic (à droite).

Sauf accident, l'Américain Sepp Kuss va remporter dimanche son premier Tour d'Espagne et offrir à son équipe Jumbo-Visma un triplé historique dans les grands Tours cette année.

La 20e étape, remportée samedi par le Néerlandais Wout Poels à Guadarrama, n'a pas apporté de changement au classement général. Kuss précède toujours ses coéquipiers – et habituels leaders – Jonas Vingegaard et Primoz Roglic avec respectivement 17 secondes et 1'8'' d'avance. La dernière étape, aux allures de défilé dimanche soir, sur un circuit urbain à Madrid, devrait définitivement geler ces positions. Les trois hommes ont franchi la ligne bras dessus bras dessous pour célébrer déjà leur triomphe.