Cyclisme: Le peloton aussi à l’heure d’une mégafusion

Les équipes Soudal-Quick Step et Jumbo-Visma envisagent de fusionner dans un avenir proche, créant un embouteillage de talents et des vagues de mécontents.

Evenepoel (à gauche) et Roglic évolueront-ils bientôt ensemble? AFP

«Une telle fusion aurait des conséquences catastrophiques sur l’économie du cyclisme professionnel.» Philippe Gilbert (41 ans), ancien coureur des équipes Quick-Step puis Lotto-Soudal, a posé les termes et il s’y connaît dans le domaine, puisque les sponsors de ses deux dernières formations ne font désormais plus qu’un. La star belge s’inquiète pour l’avenir de sa profession, laquelle observe la folle rumeur qui agite les pelotons professionnels depuis quelques semaines et est devenue très concrète le week-end passé.

Les médias spécialisés ont, en effet, révélé que les deux géants du World Tour, Soudal-Quick Step et Jumbo-Visma, envisageaient de fusionner dans un avenir proche. Ce rapprochement créerait un monstre à plusieurs têtes, car des cadors de la petite reine comme Jonas Vingegaard, Primoz Roglic et Sepp Kuss d’un côté, Remco Evenepoel, Julian Alaphilippe et Tim Merlier de l’autre, sont encore tous sous contrat pour une ou plusieurs années.

La Jumbo-Visma, cette année, a remporté les trois Grands Tours au programme et décroché 62 victoires en tout. La Soudal-Quick Step, elle, a décroché 53 succès, dont le «Monument» Liège-Bastogne-Liège, la Classique de Saint-Sébastien et trois étapes de la dernière Vuelta. Mais pour régater avec les budgets faramineux de Lidl-Trek, UAE Team Emirates ou Ineos, et alors que les supermarchés Jumbo souhaitent se retirer du vélo au plus tard à la fin 2024, les décideurs de ces deux équipes historiques pensent à fusionner.

Réussir à accorder les violons entre une formation belge et une équipe néerlandaise peut paraître un peu contre-intuitif. Mais l’affaire semble déjà bien avancée et une demande en ce sens auprès de l'Union cycliste internationale aurait déjà été faite. Les pourparlers auraient débuté dès le mois de juillet, pendant le Tour de France, et les rôles clés déjà partagés entre les dirigeants de ces deux grosses machines.

Selon les informations du média spécialisé WielerFlits, le grand patron de la Jumbo-Visma, Richard Plugge, deviendrait le CEO de la nouvelle entité. Son collègue Merijn Zeeman enfilerait le maillot de coach principal de cette bande de stars. Le boss de Soudal-Quick Step, le mythique Patrick Lefevere, ferait un pas de côté en occupant un poste au membre du conseil des commissaires de l’équipe. Selon les sources, le nom de ces «Galactiques» aurait déjà été enregistré: Visma-Soudal ou Soudal-Visma.