Cyclisme: Mauro Schmid a filé à Vegas en mentant à son employeur

Mauro Schmid est définitivement entré dans le cœur des fans de vélo. Pas pour son superbe Mondial sur route – médaille d’or par équipes à la clé et grosse prestation sur la course en ligne – ou ses résultats le reste de l’année, même si le Suisse est très prometteur et l’a encore prouvé en 2023. Il a surtout fait chavirer ses fans pour une escapade estivale à Las Vegas, à l'insu de son employeur actuel.