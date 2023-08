Cyclisme: Roglic et Vingegaard face à Evenepoel

Le Slovène Primoz Roglic (à g.)et le Belge Remco Evenepoel devraient à nouveau «se tirer la bourre», comme ici lors du dernier Giro.

La bataille pour le maillot rouge s’annonce coriace entre le tenant du titre Remco Evenepoel et les deux stars de la surpuissante Jumbo-Visma, Primoz Roglic et Jonas Vingegaard, dans la 78e édition du Tour d’Espagne, qui s’élance samedi.

Après un Tour de France à deux vitesses, dominé de la tête et des pédales par le Danois Jonas Vingegaard et le Slovène Tadej Pogacar, la Vuelta devrait donc laisser place à un match à trois, en l’absence du jeune Slovène.

Sur un nuage, le Belge Evenepoel, 23 ans, devenu le plus jeune champion du monde du contre-la-montre à Glasgow au début du mois, se présente seul, ou presque, face au monstre à deux têtes de la Jumbo-Visma. Sans les Français Julian Alaphilippe et Rémi Cavagna, son équipe Soudal Quick-Step, emmenée par le Tchèque Jan Hirt, aura du mal à rivaliser avec les géants de la Jumbo, UAE et Ineos-Grenadiers.