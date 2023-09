Cyclisme: le Suisse Stefan Bissegger médaillé d’argent aux Européens

En 31’30, le Britannique de 19 ans a largement dominé les 29,5 km de ce chrono disputé à Emmen, dans la région de Drenthe. Le médaillé de bronze de la discipline aux championnats du monde de Glasgow a relégué Bissegger à 42 secondes, tandis que le Belge Wout Wan Aert complète le podium (+0’43). «Même si j’ai perdu mon titre, je suis content, a témoigné le Thurgovien. J’ai réalisé une bonne course. C’était un bon test avant les JO de Paris l’an prochain.» L’athlète de 25 ans, qui a décroché l’argent pour 22 centièmes, n’a pas eu de temps pour se préparer pour cette course, puisqu’il a terminé la Vuelta dimanche dernier.

Alors qu’il était en course pour une place sur le podium, Küng a chuté après plus de 30 minutes de course. Bêtement. Dans une ligne droite, le Thurgovien de 29 ans a dévié, heurtant le pied d’une barrière. Projeté au sol, le coureur de l’équipe Groupama-FDJ est parvenu à remonter en selle. En sang, il a terminé l’épreuve au 11e rang, à 1’29 du vainqueur du jour.