Cyclisme: Tadej Pogacar écrit encore un peu plus l'Histoire

Le Slovène de l'UAE Team Emirates a remporté pour la troisième fois d'affilée le Tour de Lombardie, cinquième et dernier Monument de la saison cycliste 2023. Il fait définitivement partie des plus grands.

Le Slovène a fait parler sa science tactique. AFP

Tadej Pogacar est le premier cycliste à réussir un hat-trick parfait sur la Classique des feuilles mortes depuis un certain Fausto Coppi, quatre fois vainqueur entre 1946 et 1949. Alfredo Binda en avait gagné trois de suite en 1925, 1926 et 1927. Pour rajouter une statistique majuscule à l'exploit du coureur slovène, en voici une impressionnante: ils ne sont que deux à avoir levé les bras à Bergame après un solo de plus de 30 kilomètres: Binda et un certain Giovanni Gerbi. C'était... en 1926 et 1905!

Le Slovène, vainqueur de sa 17e course en 2023, est parti presque en facteur, après avoir plafonné sur les rampes du Passo di Ganda, dont le sommet était placé à une petite trentaine de kilomètres de l'arrivée. Il a surtout fait la différence dans la différence qui a suivi et bénéficié ensuite, un peu, de la mésentente entre les autres grands favoris de la journée. Au final, ceux-ci se sont expliqués pour les accessits à un peu moins d'une minute du glouton de Klanec. L'Italien Andrea Bagioli (Soudal-Quick Step) a fini deuxième et le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a complété le podium.

«Pogi» a fêté ses 25 ans il y a moins d'un mois et son palmarès donne déjà le vertige. Il a gagné deux Tours de France (2020 et 2021), 11 étapes de la Grande Boucle, Liège-Bastogne-Liège (2021), le Tour des Flandres, mais aussi la Flèche Wallonne et l'Amstel Gold Race cette année. Seuls Paris-Roubaix et Milan-Sanremo sont les Monuments cyclistes qui lui résistent encore. Ils ne sont que huit dans toute l'histoire du vélo à avoir réussi à gagner une des plus grandes courses d'un jour trois fois de suite. Fou.

Galvanisés depuis l'annonce de la «non fusion» avec Jumbo-Visma, les coureurs de la Soudal-Quick Step avaient très vite pris les choses en main. Et ce, malgré la chute de Remco Evenepoel tôt dans la course et qui faisait encore soigner son coude à quelque 90 kilomètres de l'arrivée. Le Belge n'a toutefois pas eu les moyens de ses ambitions et a été vite lâché quand les choses sérieuses ont commencé. Son coéquipier Bagioli a bien sauvé les meubles.



Adam Yates et Julian Alaphilippe, coéquipiers de luxe de Pogacar et d'Evenepoel, ont en effet lancé les hostilités entre grands champions à plus de 40 bornes de Bergame. Le Bernois Marc Hirschi – meilleur coureur du monde au niveau des points UCI cet automne! – n'a pas pu suivre les meilleurs dans la foulée, mais de toute façon, son coéquipier slovène n'a pas eu besoin de ses services. Pire, le Suisse a chuté sur le plat vers la fin, en touchant la roue d'Evenepoel.

L'échappée du jour, elle, avait vu 16 coureurs se détacher à l'avant, avec notamment le Bernois Nils Brun (23 ans) dans l'affaire. Elle a compté jusqu'à 4 minutes d'avance, mais n'a jamais eu l'occasion d'y croire. Le coureur Tudor, comme la plupart de ses collègues fuyards, a été repris dans l'antépénultième montée du cinquième et dernier Monument de la saison 2023.