Cyclisme: Un 7e bouquet pour Marc Hirschi cette saison

Le champion de Suisse, revenu à son meilleur niveau après avoir accumulé les blessures, a retrouvé son coup de pédale. Il a accumulé 7 victoires cette saison (14 succès en pro), du Tour de Hongrie en mai, en passant par le Tour des Apennins, la Classique d'Ordizia et la Coppa Sabatini.

Le poulain de Mauro Gianetti a également pris de belles places d'honneur cet automne, avec sa 5e place au Trofeo Matteotti, sa 2e au Mémorial Pantani, ses 10e et 6e rangs sur les GP de Montréal et de Québec, ainsi qu'un bon classement de 6e sur la Bretagne Classic.

Dimanche, lors de la dernière étape remportée en solo par le grand espoir norvégien Tobias Johannessen, le Suisse a fini tranquillement dans le peloton. Lui et ses poursuivants les plus proches, dont son coéquipier américain Brandon McNulty (2e à 3’’), se sont écharpés pour les bonifications toute la journée. Healy (EF) a fini 3e à 5’’ et Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) 4e à 34''.