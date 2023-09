Cyclisme: Un coureur nippon de 21 ans est décédé

«Kota Ikarashi, de l’équipe de l’Université Chuo, est décédé à l’hôpital où il a été emmené. Je prie sincèrement pour l’âme d’Ikarashi», peut-on lire dans le communiqué signé par le président de la course. Les étapes No 2 et 3 ont été annulées dans la foulée de son décès.