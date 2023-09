Cyclisme: Vainqueur à Bejes, Jonas Vingegaard relance la Vuelta

Jonas Vingegaard a relancé le suspense sur le Tour d'Espagne en remportant en solitaire la 16e étape, ce mardi au sommet de Bejes, pour revenir à moins de 30 secondes du maillot rouge. Avec cette deuxième victoire, après celle de vendredi au Tourmalet , le Danois remonte à la 2e place du classement général, à 29 secondes de son coéquipier américain Sepp Kuss, arrivé une minute plus tard avec la plupart des autres favoris.

Le double vainqueur du Tour de France, exténué à l'arrivée après son violent effort en solo, possède désormais 1’4’’ d'avance sur le Slovène Primoz Roglic, le troisième leader de la surpuissante formation néerlandaise qui ambitionne de gagner les trois grands Tours cette année et peut rêver d'un incroyable triplé sur cette Vuelta.

«Je suis juste heureux d'avoir gagné, a déclaré le Danois. On a appris une nouvelle terrible ce matin (ndlr: mardi), je voulais gagner pour mon meilleur pote, Nathan Van Hooydonck», grièvement blessé au volant de sa voiture dans un accident de la route mardi matin. «Heureusement on a eu de bonnes nouvelles le concernant, c'est un grand soulagement, on espère qu'il va vite récupérer», a-t-il ajouté.