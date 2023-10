Cyclisme: Victoire sur une jambe, seum et voiture sur la route

Arnaud De Lie n’est pas surnommé le «Taureau de Lescheret» pour rien. Le sprinter belge de 21 ans est un phénomène de puissance et il l’a encore prouvé ces dernières semaines, au cours desquelles il a remporté la Polynormande, le Tour de Louvain, le classement par point du Renewi Tour, ou encore le GP de Québec et le Circuit Franco-Belge.

Dimanche, il y a ajouté Lotto Famenne Ardenne Classic et dire qu’il était une jambe au-dessus de tout le monde ne serait qu’un doux euphémisme. Car le coureur de l’équipe Lotto Dstny a littéralement terminé son sprint sur une jambe, après avoir déchaussé dans la dernière ligne droite. De Lie avait pris assez de vitesse et a réussi à garder une petite longueur d’avance sur Kaden Groves et Florian Sénéchal.

«J’ai lancé mon sprint et ma plaque de cale s’est cassée. Pas de chance, mais il y a la victoire au bout, donc je peux en rire. Mais c’est clair que si j’avais perdu à cause de ça, j’aurais eu un peu le seum, a expliqué celui qui courait à domicile. L’année passée, j’étais tombé à 700 mètres de la ligne, cette fois, il y a cet incident, mais j’ai gagné, donc ça va. Surtout ici. Pendant toute la journée, on a entendu des ‘Allez Arnaud, allez Axel’, car mon frère a aussi fait un gros boulot aujourd’hui.»