Cyclisme: Virés du Tour of Guangxi pour racisme: «une bonne leçon»

Madis Mihkels dans ses «oeuvres». DR

«Nous regrettons vivement le comportement de nos coureurs Madis Mihkels et Gerben Thijssen et les images parues sur les réseaux sociaux. Nous tenons sincèrement à nous excuser auprès du peuple et des fans chinois, au gouvernement de la province du Guangxi, à la Fédération Cycliste de Chine et toutes les parties impliquées dans l’organisation du Tour du Guangxi pour l’image véhiculée de notre sport.»

En début de semaine, avant le départ de l’épreuve chinoise (la dernière prévue au calendrier du World Tour 2023), après que les deux jeunes coureurs - Mihkels est un Estonien de 20 ans et Thijssen un Belge de 25 ans - ont publié une vidéo sur Instagram où l’un des athlètes se tire sur le coin des yeux, un geste profondément offensant et raciste envers les Chinois et plus généralement le peuple asiatique.

Ce contenu a rapidement été enlevé des réseaux sociaux et les cyclistes tout aussi vite radiés de l’effectif de l’équipe belge pour cette épreuve du plus haut niveau cycliste. Les coureurs, eux, ont fini par prendre la parole sur le compte X de leur formation d’Intermarché-Circus-Wanty et, forcément, l’heure était à l’acte de contrition pour cette grosse bêtise.