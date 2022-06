Genève : Cycliste blessé, la police recherche des témoins

La police est à la recherche d’éventuels témoins d’un accident qui a eu lieu à la rue de Lausanne.

Un accident s’est produit ce vendredi, vers 11h40, à la rue de Lausanne. Un conducteur de vélo électrique circulait en direction de la place de Cornavin. A la hauteur du numéro 81, et pour une raison que l'enquête devra déterminer, le conducteur, un Suisse né en 1949, a chuté et s'est blessé. Il a été acheminé à l'hôpital. La police genevoise recherche d’éventuels témoins de cet accident qui sont priés de s'annoncer à la Brigade routière et accidents (BRA) au 022 427 64 50.