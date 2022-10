Zurich : Cycliste écrasé par un engin de chantier: ouvrier condamné

C’est un accident tragique qui s’est produit en juillet 2020 peu avant midi au centre du village de Bonstetten (ZH). Un contremaître, âgé de 60 ans et originaire de Macédoine, a renversé un cycliste en e-bike de 70 ans qui attendait devant le feu rouge dans la zone de travaux. L’homme a eu la cuisse droite sectionnée. Malgré les efforts de réanimation et le transport en hélicoptère vers l’hôpital, il est décédé suite à la perte de sang.

Le contremaître a comparu vendredi devant le tribunal de district d’Affoltern. Il a travaillé pendant trente-sept ans pour la même entreprise de construction et a pris sa retraite ce printemps à l’âge de 60 ans. Le procureur l’a inculpé d’homicide par négligence et a requis une peine pécuniaire avec sursis. Le prévenu n’a pas fait suffisamment attention à la route et aux autres usagers de la route, peut-on lire dans l’acte d’accusation. L’homme ne s’est pas exprimé sur l’accident et s’en est tenu aux déclarations faites lors de l’enquête. Il a seulement dit qu’il n’avait pas vu le cycliste et qu’il ne l’avait remarqué que lorsque l’homme avait crié «hei». Il est sincèrement désolé pour tout cela.