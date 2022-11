Appenzell Rhodes-Extérieures : Cycliste en e-bike morte après un choc avec un vélo

Mercredi, en fin d’après-midi, une femme de 69 ans roulait avec son vélo électrique à Gais (AR). Une collision s’est produite entre la conductrice de l’e-bike et un cycliste de 24 ans, au guidon d’une bicyclette de course. Ils ont chuté. Malgré les premiers soins prodigués par les secouristes, la sexagénaire est décédée sur le lieu de l’accident. Le cycliste a également été blessé et a été héliporté à l’hôpital.