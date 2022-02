Argovie : Cycliste mortellement blessé par un camion qui s’enfuit

Lundi matin, un cycliste a été heurté par un poids lourd dans un rond-point. Le conducteur du camion a poursuivi sa route. Le cycliste est décédé sur le coup.

Observé par un témoin, le camion a poursuivi sa route sans s’arrêter. Il est possible que la personne au volant n’ait pas remarqué l’accident. Au moment de l’accident, il faisait nuit, il y avait un vent violent et de la pluie. La police cantonale argovienne a ouvert une enquête et recherche d’urgence le conducteur ou la conductrice du camion ainsi que d’autres témoins oculaires