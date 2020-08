Cycliste pincé avec 3,2 pour mille au guidon

Comme peut-on tenir en équilibre sur un vélo avec 3,2 pour mille, à part si y a une large et certaine habitude d être totalement bourré.

Dédé 16.08.2020 à 06:03

Excellente initiative de la Police bâloise. Comme quoi quand on veut on peut. Il est grand temps que la police sévisse contre certains de ces pirates à 2 roues. La politique fait depuis beaucoup trop longtemps et sans discernement, la part belle à la "petite reine" qui est en passe de devenir un "grand dictateur", à voir les aménagements que l'on fait pour elle au détriment des autres usagers. Il est scandaleux de voir tout ce qu l'on fait subir aux automobilistes alors que les cyclistes représentent moins d'un pour-mille des usagers de la chaussée. C'est totalement disproportionné. J'espère que les polices romandes suivront cet exemple, car notre population de cyclistes a un urgent besoin d'être recadrée. De même, la plupart des vélos vendus actuellement ne satisfont pas aux exigences de la loi.