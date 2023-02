Canton de Soleure : Cycliste renversé: peine plus clémente pour un jeune chauffard jurassien

Au volant d’une McLaren, l’automobiliste avait percuté de plein fouet un cycliste près de Dornach (SO). La Cour d’appel n’a finalement pas retenu la tentative de meurtre.

Le chauffeur de la McLaren avait violemment percuté un cycliste près de Dornach (SO) en 2019.

Le Jurassien qui avait provoqué un accident grave au volant d’une McLaren en été 2019 dans le canton de Soleure a vu sa peine réduite mardi en deuxième instance. La Cour suprême soleuroise n’a finalement pas retenu la tentative de meurtre, selon le journal «bz Basel». L’automobiliste a été reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence et de délit de chauffard qualifié. La peine a été réduite à trois ans de prison avec sursis partiel. Deux ans sont ainsi à purger par le prévenu.

L’enquête avait déterminé qu’un automobiliste jurassien, âgé de 23 ans au moment des faits, roulait à plus de 90 km/h dans un virage serré près de Dornach (SO) après avoir effectué un dépassement téméraire. C’est à ce moment-là qu’il avait percuté un cycliste roulant normalement. Grièvement blessé, celui-ci a gardé de lourdes séquelles de l’accident. En première instance, le tribunal régional avait condamné le chauffard à 3 ans et 8 mois de prison.