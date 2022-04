Vaud : Cycliste tué dans une collision avec un camion

Jeudi en fin de matinée, un choc sur la route cantonale à Ollon a été fatal à un Suisse de 77 ans.

Un accident grave impliquant un camion et un vélo s’est produit jeudi vers 11h20 à Ollon (VD), sur la route cantonale reliant Aigle à Bex. Selon les premiers éléments recueillis par la police, le cycliste s’est élancé du centre sportif et a traversé la route principale, sans voir le poids-lourd qui arrivait sur sa droite et qui circulait normalement en direction de Bex.