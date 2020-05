Coronavirus

Cyclistes: appel de la Suva à la prudence

La pandémie engendre un surcroît de trafic cycliste sur les routes suisses. Mais faire du vélo n'est pas sans risque. La Suva lance un appel.

La hausse du trafic cycliste due à la crise du coronavirus n'est pas sans danger. La Suva lance un appel à travers une nouvelle campagne : faire contrôler son vélo, porter un casque et anticiper les obstacles permet d'améliorer sa propre sécurité.

Obstacles et chaussée en mauvais état

Les principales sources de danger sont les trottoirs et leur bordure, les crevasses dans le sol et les giratoires. Viennent ensuite les collisions avec des véhicules à moteur, puis les accidents liés aux passages à niveau et aux voies de tram.