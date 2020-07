Genève

Cyclistes et motorisés se chauffent sur les réseaux sociaux

La mise en place de pistes cyclables provisoires a ravivé les tensions entre les divers usagers de la route. Selon la police, cette agressivité est limitée à la sphère virtuelle.

«Vroomers» contre «suces-gourde». Sur les réseaux sociaux, voilà certains des surnoms que les adeptes de la petite reine donnent aux conducteurs motorisés et vice-versa. Depuis la mise en place de pistes cyclables provisoires à Genève, un regain de tension est constatable entre diverses catégories de la route sur les réseaux sociaux. En témoignent les posts des uns et des autres sur des groupes dédiés. Entre vidéos montrant des vélos franchissant allègrement des feux rouges ou circulant sur les trottoirs ou photos de voitures, scooters et motos sur les pistes cyclables, voire parqués sur ces mêmes trottoirs, Facebook sert de caisse de résonance aux mécontents. Les uns et les autres se donnent des trucs afin de pourrir la catégorie supposée adverse et s’espionnent parmi.. Parmi les contributions, des appels à larguer des punaises sur les pistes cyclables. Une idée manifestement suivie comme s’en plaignent certains adeptes du biclou photographiés des clous plein la main et faisant état de crevaisons à répétition. Et ce n’est qu’un aperçu des nombreuses publications vindicatives et acrimonieuses qui essaiment ces dernières semaines sur le net.