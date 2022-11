Campagne : Cyclistes et piétons, réfléchissez pour mieux être vus!

Mieux vaut tout faire pour être vu quand on circule la nuit à vélo. AFP

Chaque année, 800’000 personnes se blessent sur les routes suisses, dont 200 mortellement. Et une victime de la route sur cinq, soit 20%, est un piéton, souligne le Bureau de prévention des accidents (bpa), qui lance une nouvelle campagne jeudi à l’occasion de la Journée de la lumière, en partenariat avec la police et Pro Vélo. Ce jour-là, piétons et cyclistes seront sensibilisés, notamment dans les gares, via des objets promotionnels réfléchissants.

La campagne, intitulée «Réfléchissez. Vous serez vus à temps!» souligne que les personnes qui se déplacent à pied ou à vélo sous-estiment souvent le risque d’accident, surtout quand il pleut ou la nuit. «Lorsqu’il fait sombre, le risque d’accident de la circulation est deux fois plus élevé que le jour», souligne-t-il. Et de rappeler qu’il faut impérativement se rendre mieux visible pour réduire les risques d’accident.

Conseils pour piétons…

Le bpa recommande donc aux piétons de porter des vêtements clairs. «Ils multiplient par deux la distance à laquelle on est visible dans l’obscurité», affirme-t-il. Les accessoires réfléchissants sont aussi préconisés: «Ils multiplient cette distance par trois, voire quatre ou cinq lorsqu’ils prennent la forme de bandes réfléchissantes portées au bras ou à la cheville», écrit-il. De jour également, les couleurs claires et voyantes permettent d’être plus visible.

Sont aussi particulièrement efficaces dans l’obscurité les éléments réfléchissants pour les semelles, ceux pour les parapluies ou les lumières fixées sur les poussettes et les déambulateurs, souligne encore le bureau. Enfin, pour les enfants, ceux-ci devraient porter des cartables ou des gilets réfléchissants, également en dehors du trajet scolaire.

… et pour les deux-roues

Pour les cyclistes, la loi prescrit déjà un éclairage et des réflecteurs à l’avant et sur les pédales, rappelle le bpa. Mais des catadioptres sur les rayons, des pneus réfléchissants ou tout autre accessoire qui brille la nuit sont conseillés. Sans oublier le port de vêtements clairs. Par ailleurs, tous les utilisateurs de vélos électriques doivent rouler avec les feux allumés, même de jour, et ce depuis le 1er avril.