Genève: Cyclistes punis pour leur comportement lors d’une manif

En 2020, quatre militants qui avaient participé à une «Critical mass» à Genève avaient été dénoncés par la police pour diverses infractions. Ils avaient été condamnés à des amendes comprises entre 100 et 600 francs. Déboutés une première fois par la Chambre pénale d’appel et de révision, ils ont contesté cette sanction devant le Tribunal fédéral (TF), qui vient à son tour de rejeter leur requête, indique «Le Courrier» . Les juges ont en effet estimé que les amendes sanctionnaient bien des infractions à la Loi sur la circulation routière pour trois des manifestants, et un non-respect de la Loi pénale genevoise pour le dernier. Les activistes estimaient au contraire avoir été victimes d’un acharnement policier au seul motif qu’ils participaient au défilé dénonçant l’occupation excessive de l’espace public par le trafic automobile.

Dans son arrêt, le TF souligne que les policiers n’ont pas cherché à entraver le cortège ni à sanctionner ses participants à des fins dissuasives. Il avance à ce sujet que seules 23 condamnations ont été prononcées, alors qu’un milliers de cyclistes roulaient en groupe. Et la Haute-Cour a elle aussi estimé que les comportements incriminés étaient dangereux et, surtout, qu’ils n’avaient pas été rendus nécessaires par le déroulement de la manifestation. Deux des recourants avaient roulé sur la voie de gauche, forçant les véhicules arrivant en sens inverse à ralentir, voire se déporter pour éviter une collision. Et une autre s’était arrêtée sans raison, au milieu d’un carrefour, bloquant momentanément les autres usagers. Quant au dernier, il s’était approché d’un autre manifestant qui faisait l’objet d’un contrôle policier. Les agents lui avaient demandé à plusieurs reprises de s’éloigner et de reprendre place dans le cortège, en vain. Il avait donc été condamné pour refus d’obtempérer.