Le cyclone Biparjoy fait déferler rafales de vent et vagues puissantes sur l’Inde et sur le Pakistan

De violentes rafales de vent et des vagues puissantes déferlent jeudi sur les côtes de l’Inde et du Pakistan, quelques heures avant l’arrivée attendue d’un puissant cyclone, qui a contraint les autorités à évacuer en masse les habitants de la région. Biparjoy, qui signifie «désastre» en bengali, continue de remonter la mer d’Arabie. Il devrait atteindre les côtes, jeudi, en fin de journée.

Quelque 325 kilomètres de littoral entre Mandvi, dans l’État indien du Gujarat, et la région de Karachi, principale ville du Pakistan sont menacés par des vents forts, des ondes de tempête (hausse du niveau de la mer) et des pluies diluviennes. Plus de 175’000 personnes ont été déplacées préventivement de la zone que doit en principe traverser Biparjoy, face aux risques d’inondations et de «destruction totale» anticipée de certains édifices.