Cyprien papa pour la première fois

Carnet rose : Cyprien est papa pour la première fois

À 32 ans, le youtubeur français découvre les joies de la paternité, même s’il se dit «extrêmement fatigué».

Grande nouvelle pour ses fans: Cyprien est papa. Le deuxième youtubeur français le plus suivi, après Squeezie, a révélé sa paternité à l’occasion d’une session questions/réponses avec ses abonnés sur sa chaîne, dimanche 13 février 2022. «Es-tu enfin papa?» lui a demandé l’un d’eux. Ce a quoi le Niçois de 32 ans a répondu: «Ça se voit peut-être à ma mine un peu fatiguée, mais effectivement, depuis quelques jours, je suis papa!» Cyprien a ajouté que la naissance de son enfant était «le plus gros événement de sa vie» et que le bébé et sa maman allaient très bien. Il a ajouté qu’il vivait «un bonheur incroyable», même s’il est «extrêmement fatigué» à cause de ses nuits très courtes. Souhaitant préserver au maximum son petit garçon, il n’a pas révélé son prénom ni publié sa photo sur les réseaux sociaux. «Il est chou à 1000%, j’en suis gaga, a-t-il juste dit à son sujet. Voilà c’est annoncé. Je n’en dirais pas plus parce que ça relève de la vie privée. Mais je suis très content, extrêmement fier.»