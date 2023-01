Télévision : Cyril Hanouna porte une boucle d’oreille, ça jase

«Mais qu’est-ce qu’il a foutu Cyril? Ça fait vraiment moche», «Mauvaise résolution 2023», «Cette boucle, ça fait très années 1970. Honnêtement, tu as passé l’âge», «Il s’est percé l’oreille comme des adolescents. C’est répugnant», «On en met plus depuis des lustres. Il y a des trucs, il faut savoir les porter! Là, on est juste dans le ridicule puissance 1000», peut-on lire sur Twitter. D’autres internautes, bien moins nombreux, ont été séduits par ce nouveau look: «Cette boucle te va trop bien», «Je suis très loin d’être fan de lui. Mais il est canon ce soir. La petite boucle d’oreille, le costard, la barbe. J’adore», «Pardon, mais ça lui donne un côté viril».