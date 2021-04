Présidentielle française : Cyril Hanouna pourrait animer le débat du second tour

Non, ce n’est pas une plaisanterie. Marlène Schiappa verrait bien l’animateur de C8 présenter le débat de l’entre-deux-tours de l’élection présidentielle.

La proposition paraît improbable, elle émane pourtant de la ministre déléguée auprès du ministre français de l’Intérieur, Marlène Schiappa. Celle-ci verrait bien Cyril Hanouna animer le débat du second tour de l’élection présidentielle, qui se tiendra dans une année, rapporte 20minutes.fr . «C’est quelqu’un de brillant qui connaît la société française. Mais il est de bon ton de cogner sur lui, cela relève du mépris de classe», a confié la ministre à «M, le magazine du Monde».

L’animateur star de la chaîne C8 s’implique régulièrement dans les problèmes de société, invitant notamment sur son plateau des représentants des gilets jaunes, des agriculteurs ou des restaurateurs. «Je veux juste faire avancer le débat et permettre à des gens de s’exprimer directement (…) Je suis juste le trait d’union entre les personnes qui souffrent et le reste», avait expliqué Hanouna lors d’une interview accordée à Jean-Marc Morandini.

«Hanouna2022»

«Cyril pèse dans le débat politique et tous les politiques veulent venir. Si on peut faire avancer les choses dans le monde de la télévision, pourquoi pas dans la société française et en politique?» estime Lionel Stan, directeur de H20 Productions, fondée par l’animateur.