France : Cyril Hanouna publiera un livre politique

L’animateur de «Touche pas à mon poste!» est en train d’écrire «Ce que m’ont dit les Français» avec le journaliste Christophe Barbier.

C’est une information qui peut surprendre: Cyril Hanouna s’apprête à sortir un livre… politique. Coécrit avec le journaliste et éditorialiste politique Christophe Barbier, l’ouvrage s’intitulera «Ce que m’ont dit les Français» et sera disponible en octobre 2021.

D’après le journaliste, le point de départ du livre est le sentiment de l’animateur de C8 d’avoir été un médiateur durant ces quatre dernières années entre l’Exécutif et la population française. En recevant des gilets jaunes, des victimes de violences policières, de violences conjugales ou encore des hommes et des femmes politiques dans ses émissions, le Français pense avoir été un lien entre le gouvernement et les citoyens. «Cyril Hanouna va aussi raconter comment il a vécu les choses. Certains ministres seront plutôt encensés, d’autres seront sans doute…», a ajouté Bruno Jeudy sans terminer sa phrase.