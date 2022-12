Cyril Hanouna relooke une des chroniqueuses de TPMP

C8 : Cyril Hanouna relooke une de ses chroniqueuses

L’animateur de «TPMP» a passé une demi-journée à faire du shopping avec Danielle Moreau et a dévoilé le résultat sur le plateau de son émission.

Cristina Cordula n’a qu’à bien se tenir! Cyril Hanouna a décidé de se lancer dans le relooking. L’animateur et producteur, en guerre contre TF1 , a en effet passé l’après-midi du 14 décembre 2022 à faire du shopping en compagnie de Danielle Moreau afin de lui trouver un nouveau style.

Le résultat du relooking a été dévoilé le jeudi 15 décembre en direct sur le plateau de «TPMP». «Avant, c’était quelqu'un qui se cherchait et qui ne s’est jamais trouvé. Quand vous allez la voir, vous allez vous dire: «Le plateau n’était pas éclairé», a averti Hanouna, contre lequel Louis Boyard a porté plainte, au moment de faire entrer la chroniqueuse de 59 ans. Danielle Moreau est apparue vêtue d’un haut à fleurs, d’un pantalon en simili cuir et de baskets et son nouveau style a séduit ses collègues.