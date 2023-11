Cyril Metzger a lu Les Indociles pendant le tournage de la série

«Refuser «Winter Palace» aurait été fou»

Depuis le 10 octobre 2023, Cyril Metzger tourne «Winter Palace», une série coproduite par la RTS et Netflix et réalisée par Pierre Monnard racontant les débuts du tourisme alpin de luxe et des sports d’hiver en Suisse. Le comédien y incarne André Morel. «Winter Palace» est quand même le plus gros projet qui n’ait jamais été fait en Suisse. Refuser ça aurait été fou. Il y a aussi la joie de travailler une nouvelle fois avec Pierre après la série «Hors-Saison». Bosser avec lui est tellement fluide et agréable», confie le Fribourgeois.