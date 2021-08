Afrique du Sud : Cyril Ramaphosa reconnaît une corruption d’État de longue date

Le dirigeant sud-africain a confirmé mercredi, devant une commission d’enquête, que le gouvernement de son prédécesseur Jacob Zuma était corrompu.

«Alors qu’il devenait de plus en plus évident», notamment via un rapport accablant de la médiatrice du pays en 2016, puis des révélations de presse, «qu’un réseau d’individus était apparemment de connivence avec de hauts fonctionnaires pour occuper des postes et s’emparer d’institutions clés», Cyril Ramaphosa a raconté mercredi avoir eu «cinq options possibles»: «démissionner, dénoncer, acquiescer et encourager, rester et garder le silence, ou rester et résister», a-t-il énuméré.