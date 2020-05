Basket

«D'être comparé à Tony Parker, ça fait plaisir»

Selim Fofana, âgé de 20 ans, est inscrit à la prochaine draft de NBA. Le Genevois d'Union Neuchâtel entend attirer les regards sur lui. Notre interview.

Selim, votre nom va figurer sur la prochaine liste de la draft de NBA. C'est quoi votre sentiment?

Je me suis inscrit pour voir mon niveau actuel et dans quel domaine je dois m'améliorer. J'espère que mon rêve se réalisera. Mais j'ai encore le temps.

Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pourriez évoluer aux Etats-Unis?

Je pense surtout que le moment est opportun pour attirer le regard des scouts sur moi. Cette année, je me suis inscrit pour voir où je me situe sur le plan mondial. C'est plutôt dans un an que je serai éligible.

Clint Capela ou Thabo Sefolosha sont passés par Chalon avant de rebondir aux Etats-Unis. La France est-elle aussi dans vos plans?

Vu votre taille (190 cm), petite pour un poste 2-3 en NBA, allez-vous devoir vous reconvertir en distributeur?

Il est sûr que je dois progresser dans le rôle de meneur, d'être le meilleur coéquipier possible. A Neuchâtel, j'ai la chance de travailler avec un coach, Daniel Goethals, qui me donne confiance. Avec lui, je me sens bien sur le terrain. Il m'aide à grandir à chaque match en me donnant de plus en plus de temps de jeu.