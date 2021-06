Justice : DA Uzi remis en liberté

Placé en détention provisoire pour trafic de stupéfiants et détention d’armes, le rappeur français a été relaxé.

Le rappeur DA Uzi a eu chaud. Le Français de 28 ans, qui comparaissait détenu lundi 31 mai 2021 pour trafic de stupéfiants et détention d’armes, a été relaxé pour vices de procédure et remis en liberté par le Tribunal correctionnel de Bobigny.

Placé en détention provisoire, DA Uzi, de son vrai nom Davy Ngoma Di Malonda, a finalement été relaxé des chefs de «transport, détention et acquisition de stupéfiants, acquisition et détention non autorisées d’armes de catégorie B». La décision a été accueillie par les cris de joie de ses proches et de son équipe présents à l’audience. Lors du procès, le Tribunal a souligné que «le contrôle d’identité était illégal», expliquant qu’il ne pouvait reposer «exclusivement sur la base du renseignement». L’appel anonyme doit être corroboré par d’autres indices concordants, dans le cadre d’une enquête en flagrance, avait plaidé l’avocate du rappeur, suivie par le Ministère public dans ses réquisitions.