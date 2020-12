Météo : D’abondantes chutes de neige perturbent le trafic au Tessin

Les chutes d’or blanc ont bloqué plusieurs lignes ferroviaires au Tessin samedi matin. De nouvelles précipitations sont attendues dans la journée, particulièrement au sud de la Suisse et aux Grisons.

Le trafic ferroviaire était perturbé au Tessin samedi matin en raison d’abondantes chutes de neige. C’était notamment le cas de la ligne entre Airolo et Locarno ainsi que de celle entre Bellinzone et Chiasso, selon le site des CFF.

Des retards et des suppressions de trains étaient également à l’ordre du jour entre Brigue et Domodossola. Les météorologues attendent de nouvelles chutes d’or blanc samedi, surtout au sud de la Suisse et aux Grisons.