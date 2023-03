Lucerne: D’abord banquier, puis dealer et finalement détenu

Le Tribunal criminel de Lucerne a condamné deux hommes âgés de 63 et 31 ans à des peines de prison. Après avoir longtemps travaillé dans le secteur financier, le plus âgé, alors âgé de 58 ans, a été licencié. Après un chômage persistant, il a fait la connaissance à Lucerne de son futur complice, qui avait déjà un contact avec un fournisseur de drogues. Ensemble, ils ont commandé, en 2020, des kilos de cocaïne provenant de l’étranger. Entre avril 2020 et décembre 2020, les deux hommes ont acheté ensemble 10 kilos de coke et les ont vendus à plusieurs acheteurs. Ils avaient également acheté des produits de coupage et plusieurs centaines de grammes d’héroïne à leur fournisseur.