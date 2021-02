«Mon client est toujours affecté car cet incendie mortel est parti de chez lui, mais il est soulagé de ne plus être coupable pénalement de cela.» Défenseur du trentenaire reconnu coupable l’an passé d’incendie par négligence et d’homicide par négligence , Me Albert Habib est satisfait de l’acquittement qu’il vient d’obtenir auprès du Tribunal cantonal.