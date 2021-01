Meteonews

Ces prochains jours, la situation météorologique en Suisse sera «très dynamique», annonce MétéoSuisse. En cause: une vaste dépression recouvrant une grande partie de la Mer de Norvège et de la Mer du Nord. Une tempête de foehn sévit ainsi depuis ce jeudi matin dans les Alpes. «En Suisse romande, la région du Chablais a été avertie pour des rafales de vaudaire comprises entre 70 et 90 km/h.

Les crêtes du Jura seront également bien exposées avec des vents du sud-ouest de 100 à 130 km/h au-dessus de 1200 mètres. Il fera très doux dans certaines régions, plus de 10 degrés dans les vallées soumises au foehn ainsi qu'en Ajoie», écrit MétéoSuisse sur son site. Cette situation a poussé les autorités à émettre un avis de danger vent de degré 3 /5 dans les vallées du nord des Alpes en Suisse centrale et orientale.

De son côté, Meteonews annonce un temps nuageux sur l’ouest du pays avec quelques gouttes de pluie possibles. Au Tessin, en revanche, il neigera parfois jusqu’en plaine. Un avis de fortes chutes de neige de degré 3 a d’ailleurs été fixé jusqu'à jeudi à la mi-journée pour la plaine tessinoise.

Carte des dangers. MétéoSuisse

Le temps sera majoritairement sec dans les autres régions avec de bons moments de soleil. «Il s’imposera même généreusement dans l’est du territoire», prédisent les météorologues. La fin du foehn est prévue vendredi en seconde partie de journée.

Retour du froid et de la neige

Dès samedi, le temps sera à nouveau plus frais. Il faut s’attendre à de la pluie en plaine et de la neige dès 800 à 1000 mètres. De probables rafales tempétueuses sont attendues pour dans la nuit de samedi à dimanche en raison d’une dépression qui devrait se former sur le Golfe de Gascogne avant de traverser la région des Alpes.

Voici comment devrait se former la dépression tempétueuse. MétéoSuisse

Entre dimanche et lundi, le courant d’altitude pivotera au nord-ouest, entraînant une masse d'air polaire nettement plus froide vers nos régions. La limite des chutes de neige devrait s'abaisser jusqu'en plaine et il fera à nouveau très froid en montagne avec -10 degrés à 2000 mètres et près de -18 degrés vers 3000 mètres, informe MétéoSuisse sur son site.

Voici l’évolution des températures ces prochains jours:

MétéoSuisse