Football – D’abord marionnette de l’Atlético, United s’en sort

Le manque de créativité des Red Devils à la construction a longtemps rendu la tache presque facile aux hommes de Diego Simeone, qui avait si bien préparé son coup. Son bloc bas, agressif sur le porteur du ballon dès la ligne médiane, a placé les Anglais dans un inconfort total. Raphaël Varane et Harry Maguire n'ont quasiment jamais trouvé la passe pour briser les lignes. Et à chaque fois que la première ligne de Manchester tergiversait trop longtemps, le piège se refermait. Les Colchoneros étaient là pour récupérer et se projeter.

Benfica et l’Ajax se neutralisent

Reste qu'il en a manqué dans les jambes, et dans la tête aussi peut-être, aux Madrilènes pour aller au bout de leurs idées. Parce que Manchester a su trouver les solutions pour s'extirper du plan adverse, l'Atlético a paru un tant soit plus fragile en seconde mi-temps. Longtemps en parvenant tout de même à garder Cristiano Ronaldo et compagnie à distance acceptable de son but. Jusqu'à cette unique percée qui trouait le rideau local. Anthony Elanga est entré à la 75e, il a su exploiter l'un des rares espaces pour égaliser cinq minutes plus tard. La latte (encore!) touchée par Antoine Griezmann dans la foulée ne saura que raviver les regrets espagnols.