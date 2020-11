Annulation douteuse

«Pour moi, dès le moment où la vente est conclue, c’est un contrat et on ne peut pas l’annuler si facilement», pense Sergio. «Dans certains rares cas, on peut annuler un contrat de vente au motif où il y avait une erreur notable. Dans le cas d’espèce, on peut douter que l’erreur, si tant est qu’il y en ait eu une de la part du vendeur, le soit», note pour sa part Marine Stücklin, juriste à la Fédération romande des consommateurs. Elle mentionne par exemple le cas où un bijoutier avait mis en vente une bague au prix de 13’800, mais qui avait été effectivement vendue à 1’380 francs à cause d’une erreur d’étiquetage d’une employée. La justice avait conclu que l’annulation était justifiable.