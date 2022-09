Manifesto Concept : Dacia aspire à devenir une marque plus cool et plus stylée

Chez Dacia, on n’a jamais aimé le terme «bon marché». À l’avenir, il devrait être encore moins pertinent: lors de la présentation de la nouvelle identité de la marque à Paris, son directeur général, Denis Le Vot, a d’ailleurs préféré utiliser la notion de «meilleur rapport qualité-prix du marché». À l’avenir, la filiale roumaine de Renault veut continuer à répondre aux besoins essentiels en matière de mobilité, mais de manière plus cool et stylée que par le passé. Présenté en parallèle, le concept de buggy baptisé Manifesto permet de se faire une bonne idée de ce à quoi cela pourrait ressembler.

Sans fioritures

Le véhicule à deux places reposant sur des pneus à gros profil est réduit à son plus simple appareil. Dacia a fait l’impasse sur les portières, les vitres et sur le pare-brise et les bagages sont attachés à l’arrière ou sur le toit à l’aide de sangles. Au lieu de deux phares, il n’y en a plus qu’un seul, ce dernier étant amovible pour servir également de lampe de poche. Rien que pour cela, il est clair qu’aucune production en série n’est prévue. Le but du concept est de montrer ce que Dacia veut incarner à l’avenir: des voitures sans fioritures, à des prix abordables. Denis Le Vot entend ainsi contrecarrer une tendance qui menace de faire de la mobilité en voiture personnelle un luxe.

Malgré la pression des coûts, Dacia ne construira évidemment pas de voitures sans toit, ni portières. En dehors de la philosophie de base, certains éléments du concept devraient néanmoins être repris sur des modèles futurs, notamment l’ingénieux système d’attache U Clip ou encore le matériau composite «Starkle» à teneur élevée en plastique recyclé. Les deux pourraient déjà faire leur apparition dès 2024 dans la nouvelle version du SUV compact Duster. Ou encore dans le nouveau SUV milieu de gamme baptisé Bigster, dont le lancement est prévu pour 2025 et dont on a eu un premier aperçu, très proche de la version de série, en 2021. Cela montre qu’à l’avenir, Dacia entend également prendre ses marques dans des segments plus hauts de gamme.

Le buggy n’est équipé ni d’un toit, ni de portières, mais d’énormes pneus et d’une série d’éléments très ingénieux. Dacia Dacia n’a malheureusement pas prévu une production en série du Manifesto. Le concept sert uniquement d’illustration. Dacia Le Manifesto est également censé incarner la nouvelle identité de la filiale roumaine de Renault. Dacia

Pour contrecarrer la flambée globale des prix dans le secteur automobile, Dacia a par ailleurs l’intention de se concentrer sur des moteurs économiques. Si, pour l’heure, l’électrification n’est pas à l’ordre du jour, elle sera tôt ou tard une étape obligée. Début 2023, le crossover Jogger sera disponible à propulsion hybride intégrale. Le Dacia Spring 100% électrique devrait, quant à lui, également bénéficier d’une mise à niveau.