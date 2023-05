Random Access Memories: Daft Punk lance une chasse au trésor

Daft Punk a beau ne plus exister, il continue de cultiver sa renommée de stratège du marketing . Le dernier coup en date du duo séparé depuis février 2021 a frappé Spotify, où les visualiseurs de l’album «Random Access Memories» ont été remplacés. Désormais, les vidéos indiquent des coordonnées GPS de villes telles que Buenos Aires, São Paulo, New York, Londres, Sydney, Tokyo, Paris, ou encore Mexico, et donnent rendez-vous le jeudi 11 mai 2023 à 10 heures. Grâce à ces coordonnées, les fans pourront participer à une chasse au trésor en réalité augmentée sur Snapchat.

«Lorsque nous avons rencontré l’équipe de Daft Punk en début d’année, nous avons immédiatement perçu leur intérêt pour la réalité augmentée. Cette technologie permet d’enrichir l’expérience autour d’une œuvre et de créer des interactions innovantes et créatives entre un artiste et son public», a communiqué la plateforme, qui précise que «cette expérience dissimule une surprise inattendue, partout dans le monde». Sur la Toile, de très nombreuses pages collaboratives ont été créées par les fans pour réunir et partager leurs infos et trouvailles.