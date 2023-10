Daft Punk ne se reformera pas pour les Jeux olympiques de Paris

Sur X, le 25 octobre 2023, le metteur en scène de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris a douché les espoirs des fans de Daft Punk, qui rêvait depuis 24 heures d’une reformation. «Mes propos ont été confus et ont généré beaucoup d’attentes. Je me dois de les clarifier: après avoir échangé sur une possible présence à la cérémonie, la décision du groupe est de ne pas y participer. Je respecte cette décision et m’excuse de l’ambiguïté de mes propos», a-t-il écrit.

La veille au matin, sur France Inter, Thomas Jolly avait lâché une petite bombe en indiquant qu’il espérait que le célèbre duo masqué participe à son spectacle. «Ce serait très heureux qu’il y soit. On ne peut pas ne pas penser à Daft Punk quand on pense à une exposition internationale d’un groupe français», avait-il expliqué. Le metteur en scène avait plus tard réitéré son souhait au «Parisien». «S’ils se décident la veille, on leur trouvera une place. Mais ont-ils envie de se reformer le temps d’un épilogue à leur carrière, alors qu’ils ont de façon très réfléchie annoncé leur séparation?» avait-il livré. Le quotidien avait en outre assuré que les membres de Daft Punk et le comité d’organisation de la manifestation – suivie par plus d’un milliard et demi de téléspectateurs – s’étaient rencontrés, il y a plusieurs mois. «On discute. Ils n’ont pas dit non, mais ils sont durs en affaire», avait confié une source.