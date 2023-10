Daft Punk pourrait se reformer pour les JO de Paris

Thomas Jolly était interrogé sur quels artistes il voyait pour ce spectacle. Le Français a d’abord lâché que ce serait «très heureux» de voir l’iconique duo, formé de Thomas Bangalter et de Guy-Manuel de Homen-Christo, se produire lors de la cérémonie. «Ce serait très heureux qu’il y soit. On ne peut pas ne pas penser à Daft Punk quand on pense à une exposition internationale d’un groupe français», a-t-il estimé, sous-entendant que le combo était un des meilleurs ambassadeurs de la France à l’étranger. Peu après, la journaliste, Léa Salamé, lui a demandé d’avouer «une mauvaise pensée» qu’il aurait eue durant l’interview. «J’ai un peu menti. J’ai un peu menti sur Daft Punk», lui a répondu dans un sourire gêné Thomas Jolly. Et Salamé de s’exclamer: «Ah, donc c’est fait! Ce n’est pas en négociation. C’est fait. On a une info!» Le metteur en scène, les joues rougies par l’émotion, n’en a toutefois pas dit plus.