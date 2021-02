Musique : Daft Punk se sépare

Le célèbre duo, formé par Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo, a mis fin à une fructueuse collaboration qui a duré 28 ans.

Daft Punk s’est formé à Paris en 1993. Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo ont connu un succès monstre dès leur premier album, «Homework», paru en 1997. En 2013, avec leur ultime album «Random Access Memories», et son single «Get Lucky», ils ont remporté quatre Grammies. Parmi leurs autres singles les plus célèbres, on citera: «Da Funk» (1996), Around The World (1997), «One More Time» (2000), ou encore «Harder, Better, Faster, Stronger» (2001).