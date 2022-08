Canada : Dakar dénonce des «violences policières» contre une diplomate

L’ambassade du Sénégal à Ottawa a déploré samedi la diffusion d’informations «fausses et choquantes» sur une de ses collaboratrices, visant selon elle à «diluer la gravité» des «violences policières inadmissibles» subies par la diplomate. Son interpellation début août avait provoqué un tollé au Sénégal et l’embarras du gouvernement canadien.

Niang Oumou Kalsoum Sall, conseillère des Affaires étrangères, a été victime d’une «violence physique et morale humiliante», en étant menottée et frappée, selon Dakar, lors d’une intervention à son domicile de la police de Gatineau, banlieue québécoise d’Ottawa.

L’intervention visait à accompagner un huissier venant notifier à la diplomate une ordonnance d’un tribunal administratif du logement. Celle-ci, obtenue par Radio Canada et consultée par l’AFP condamnait la diplomate à payer plus de 45’000 dollars canadiens (34’000 euros) à son propriétaire pour «loyer non payé» et dommages au logement.