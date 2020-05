«La France a un incroyable talent»

Dakota et Nadia premiers du top 25 du jury

Le duo valaisan de danseurs occupe la première place du classement des meilleurs numéros de «La France a un incroyable talent»

Lundi 18 mai, M6 avait misé sur une émission spéciale consacrée aux meilleurs moment de «La France a un incroyable talent». La production avait demandé aux jurés et au présentateur du programme de revenir sur les numéros et les personnes qui les avaient marqués depuis la création du concours, en 2006. Vingt-cinq prestations ont été sélectionnées par Marianne James, Hélène Ségara, Éric Antoine et David Ginola.

Un classement de ces numéros a ensuite été établi et c’est un duo de chez nous qui est arrivé premier! Dakota et Nadia, danseurs valaisans, avaient ému les jurés et les téléspectateurs de la 13e saison de «La France a un incroyable talent», en 2018, avec leur numéro dénonçant les violences conjugales. Les jeunes gens avaient terminés deuxièmes de la saison, derrière le chanteur Jean-Baptiste Guégan. L’année suivante, Dakota et Nadia avaient participé à «America’s Got Talent».