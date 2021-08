Martigny (VS) : Dakota et Nadia présentent leur premier spectacle

Après avoir pris part à «La France a un incroyable talent», en 2018, à «America’s Got Talent» en 2019, à «La bataille du jury» et à l’émission italienne «Tu Si Che Vales» en 2020 et à «Got Talent Portugal» en 2021, Dakota et Nadia présentent «Judas» les 28 et 29 août 2021 à la salle Les Alambics, à Martigny. Ils partiront ensuite en tournée.

Pourquoi avoir choisi ce titre?

Nadia: Parce qu’on voulait faire le parallèle avec le judas sur une porte, le fait de rentrer dans l’intimité de quelqu’un.

Dakota: La scène sera aménagée comme un appartement et c’est comme si le spectateur voyait tout ce qui se passe à travers le judas.

Quand le spectacle a-t-il été créé?

Nadia: À la fin de «La France a un incroyable talent». On a regardé toutes les chorégraphies qu’on avait déjà et on s’est dit qu’on pouvait faire quelque chose. On a contacté un auteur, qui a écrit la scénographie avec nous. On entre dans l’intimité de deux personnes, mais je ne veux pas en dire plus.

Dakota: «Judas» pour nous, c’est une pièce de théâtre dans laquelle les mots sont remplacés par la danse.

Pour quelle raison la première a-t-elle lieu à Martigny?

Dakota: Parce que c’est ici que tout a commencé pour nous. On a eu l’opportunité de la faire ailleurs, en France notamment, mais on tenait à présenter le spectacle à Martigny.

Vos chorégraphies évoquent les violences conjugales ou l’immigration, des sujets graves.